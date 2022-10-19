Узнать больше
Путин подписал указ о введении военного положения в Херсонской и Запорожской областях, ЛНР и ДНР

Матвиенко сообщила, что перед вечерним заседанием Совфеда пройдёт Совет палаты

Короткая ссылка
Перед вечерним заседанием Совета Федерации 19 октября состоится Совет палаты, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
Матвиенко сообщила, что перед вечерним заседанием Совфеда пройдёт Совет палаты
  • globallookpress.com
  • © Federation Council of Russia

Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Матвиенко, в 16:00 состоится заседание Совета палаты, а в 17:00 парламентарии встретятся вновь для продолжения пленарного заседания.

Также 19 октября зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев выступит на заседании Совбеза с докладом.

На нём планируется рассмотреть вопросы нейтрализации угроз нацбезопасности в миграционной сфере.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить