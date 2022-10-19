Матвиенко сообщила, что перед вечерним заседанием Совфеда пройдёт Совет палаты

Перед вечерним заседанием Совета Федерации 19 октября состоится Совет палаты, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Матвиенко, в 16:00 состоится заседание Совета палаты, а в 17:00 парламентарии встретятся вновь для продолжения пленарного заседания.

Также 19 октября зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев выступит на заседании Совбеза с докладом.

На нём планируется рассмотреть вопросы нейтрализации угроз нацбезопасности в миграционной сфере.