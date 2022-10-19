Матвиенко сообщила, что перед вечерним заседанием Совфеда пройдёт Совет палаты
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Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Матвиенко, в 16:00 состоится заседание Совета палаты, а в 17:00 парламентарии встретятся вновь для продолжения пленарного заседания.
Также 19 октября зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев выступит на заседании Совбеза с докладом.
На нём планируется рассмотреть вопросы нейтрализации угроз нацбезопасности в миграционной сфере.