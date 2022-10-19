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МВД уличило экс-замминистра энергетики в получении взятки в размере 227 млн рублей

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Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев во время выступления в Госдуме сообщил, что одного из бывших заместителей министра энергетики уличили в получении взятки в размере 227 млн рублей. Он не уточнил, о ком идёт речь.
МВД уличило экс-замминистра энергетики в получении взятки в размере 227 млн рублей
  • РИА Новости
  • © Григорий Сысоев

«Средства передавались через посредников с использованием расчётных счетов в зарубежных банках и предназначались для оказания содействия при заключении государственных контрактов», — сказал Колокольцев, слова которого приводит РИА Новости.

Министр уточнил, что ведомство вело расследование совместно с ФСБ, Росфинмониторингом и федеральным казначейством.

В сентябре 2020 года замминистра энергетики России Анатолию Тихонову было предъявлено обвинение в мошенничестве.

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