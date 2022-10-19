В Москве построят 30 образовательных учреждений к 2027 году
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Так, оформлено 25 соглашений о возведении более 50 различных зданий, пишет kp.ru.
«Инвестиции в реализацию проектов составят 27,7 млрд рублей. После сдачи объектов здесь смогут работать более 2,3 тыс. человек», — отметил вице-мэр.
Наряду с этим стало известно, что Челябинская область вошла в тройку лидеров УрФО по соотношению площади введённого жилья к численности населения. Об этом сообщает URA.RU.
В текущем году в области выдали 227 разрешений на строительство жилых домов.
Ранее сообщалось, что в подмосковной Истре началось строительство индустриального парка «Новопетровское».