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В Москве построят 30 образовательных учреждений к 2027 году

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Заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что к 2027 году в Москве появится 12 новых школ и 18 детсадов. Этих результатов планируют достичь за счёт программы стимулирования создания мест приложения труда (МПТ).
В Москве построят 30 образовательных учреждений к 2027 году
  • Gettyimages.ru
  • © Nikada

Так, оформлено 25 соглашений о возведении более 50 различных зданий, пишет kp.ru.

«Инвестиции в реализацию проектов составят 27,7 млрд рублей. После сдачи объектов здесь смогут работать более 2,3 тыс. человек», — отметил вице-мэр.

Наряду с этим стало известно, что Челябинская область вошла в тройку лидеров УрФО по соотношению площади введённого жилья к численности населения. Об этом сообщает URA.RU.

В текущем году в области выдали 227 разрешений на строительство жилых домов.

Ранее сообщалось, что в подмосковной Истре началось строительство индустриального парка «Новопетровское».

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