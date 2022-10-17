В Истре начали строительство индустриального парка «Новопетровское»

В подмосковной Истре начали строить индустриальный парк «Новопетровское».

Об этом сообщает телеканал «360».

Площадь парка составит 31,4 га. В проект планируют инвестировать более 500 млн рублей.

«Благодаря реализации проекта в Истре появятся порядка 2 тыс. рабочих мест для жителей Подмосковья», — заявила зампред правительства — глава Мининвеста региона Екатерина Зиновьева.

Также стало известно, что в Крыму утвердили новые инвестиционные проекты на 14 млрд рублей, передаёт «Крым 24».

«Мы видим смещение приоритетов инвесторов с южного на западное и восточное побережье. Сегодня на заседании Совета по улучшению инвестиционного климата в Республике Крым одобрены проекты по развитию территорий в восточной и западной части полуострова», — рассказала вице-премьер региона, министр финансов Ирина Кивико.

Ранее сообщалось, что льготы по аренде получили шесть промкомплексов и технопарков Москвы с начала года.