Льготы по аренде получили шесть промкомплексов и технопарков Москвы с начала года
- РИА Новости
Как сообщает НСН, об этом заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Сэкономленные средства предприятия смогут направить на создание рабочих мест, а также на развитие производств.
Со своей стороны, глава Департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что с 2016 года общая площадь участков, которые столица предоставила промкомплексам и технопаркам, превысила 92 га.
Льгота оформляется в виде допсоглашения к договору аренды сроком на 10 лет.
Ранее телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье создадут научно-исследовательский центр и современный центр обработки данных.