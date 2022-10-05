Льготы по аренде получили шесть промкомплексов и технопарков Москвы с начала года

В Москве три предприятия со статусом промышленного комплекса и три технопарка получили льготы по аренде с начала 2022 года, что позволит компаниям ежегодно экономить 19 млн рублей.

Как сообщает НСН, об этом заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Сэкономленные средства предприятия смогут направить на создание рабочих мест, а также на развитие производств.

Со своей стороны, глава Департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что с 2016 года общая площадь участков, которые столица предоставила промкомплексам и технопаркам, превысила 92 га.

Льгота оформляется в виде допсоглашения к договору аренды сроком на 10 лет.

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