В Басманном суде проходит эвакуация в связи с поступившей угрозой взрыва

В Басманном суде Москвы проводят эвакуацию после того, как в учреждение по электронной почте поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва.

В связи с этим было принято решение эвакуировать сотрудников и посетителей из здания суда, передаёт телеканал «Звезда».

На место происшествия выехали кинолог с собакой и другие сотрудники экстренных служб для проверки сообщения о «минировании».

17 октября глава администрации города Керчи Святослав Брусаков сообщил о проведении эвакуации во всех школах, детских садах, колледжах и судах города после сообщений о минировании.