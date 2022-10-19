В Басманном суде проходит эвакуация в связи с поступившей угрозой взрыва
- РИА Новости
В связи с этим было принято решение эвакуировать сотрудников и посетителей из здания суда, передаёт телеканал «Звезда».
На место происшествия выехали кинолог с собакой и другие сотрудники экстренных служб для проверки сообщения о «минировании».
17 октября глава администрации города Керчи Святослав Брусаков сообщил о проведении эвакуации во всех школах, детских садах, колледжах и судах города после сообщений о минировании.