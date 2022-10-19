Эксперт Каганов посоветовал начать обучать ребёнка азам финграмотности с пяти лет

Генеральный директор Ассоциации развития финансовой грамотности (АРФГ) Вениамин Каганов посоветовал родителям как можно раньше начать помогать своим детям разбираться в денежных вопросах.

Примерно с пяти лет стоит привлекать ребёнка к решению простых бытовых задач, сказал специалист в разговоре с kp.ru.

В начальной школе можно вместе составлять список товаров, играть в настольные экономические игры — «Монополию», «Миллионер» — или использовать приложения для смартфона. Это научит ребёнка планированию, распределению бюджета, инвестированию.

Выдавайте ребёнку 11—14 лет сразу всю месячную сумму на карманные расходы, а подростку 14—17 лет предложите устроиться на подработку на лето, также посоветовал эксперт.

Как ранее сообщали «Известия», около 76% россиян в ходе опроса признались, что не умеют читать финансовые документы.