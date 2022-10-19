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Кинолог Голубев рассказал, что тяга к перееданию у собак может быть вызвана эндокринными болезнями

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Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал о причинах отклонения от привычного пищевого поведения у собак.
Кинолог Голубев рассказал, что тяга к перееданию у собак может быть вызвана эндокринными болезнями
  • Gettyimages.ru
  • © Phuttharak Chindarot / EyeEm

В интервью «Известиям» специалист отметил, что любое резкое изменение в поведении собаки должно насторожить хозяина.

Так, переедание может свидетельствовать о проблемах со здоровьем, среди которых расстройства эндокринной системы. Кроме того, такое поведение могут вызывать неправильный режим кормления или несбалансированный рацион.

Иногда у собак резко меняются вкусовые предпочтения, они начинают есть несъедобные предметы, грызть в доме мебель. Новые привычки могут быть вызваны дискомфортом и проблемами с ЖКТ, заметил специалист. Также это может происходить из-за чувства одиночества, скуки или смены зубов у щенков.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов в беседе с НСН заявил, что 60% российских семей имеют домашних животных.

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