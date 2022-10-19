Песков: пока неизвестно, будет ли принято решение о создании нового федерального округа

Пока неизвестно, будет ли принято решение о создании нового федерального округа. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

«Какие будут приняты решения главой государства, я не могу сейчас сказать», — отметил Песков, отвечая на вопрос, есть ли в перспективе возможность создания нового федерального округа, в который войдут Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области.

В новых регионах России в данный момент «особенное положение», и им необходимо время для интеграции в правовое и экономическое поле России, отметил пресс-секретарь.

По мнению врио губернатора Запорожской области Евгения Балицкого, в России могут создать новый федеральный округ после присоединения ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей.