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Песков: пока неизвестно, будет ли принято решение о создании нового федерального округа

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Пока неизвестно, будет ли принято решение о создании нового федерального округа. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.
Песков: пока неизвестно, будет ли принято решение о создании нового федерального округа
  • РИА Новости

«Какие будут приняты решения главой государства, я не могу сейчас сказать», — отметил Песков, отвечая на вопрос, есть ли в перспективе возможность создания нового федерального округа, в который войдут Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области.

В новых регионах России в данный момент «особенное положение», и им необходимо время для интеграции в правовое и экономическое поле России, отметил пресс-секретарь.

По мнению врио губернатора Запорожской области Евгения Балицкого, в России могут создать новый федеральный округ после присоединения ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей.

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