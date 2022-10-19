Узнать больше

«Ведомости»: в кабмине обсуждают расформирование «Роснано»

Короткая ссылка
В текущих условиях, правительство не считает выделение средств на содержание «Роснано» целесообразным, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на близкий к компании источник и трёх федеральных чиновников.

Согласно данным собеседников издания, соответствующее обращение направил президенту России Владимиру Путину министр финансов Антон Силуанов.

Отмечается, что активы «Роснано» будут распроданы с сохранением части портфельных компаний.

Как сообщает федеральный чиновник, «Роснано» может продолжить функционировать как центр компетенций по инновациям.

15 июня Путин на встрече с главой «Роснано» Сергеем Куликовым заявил, что одной из ключевых задач должно являться оздоровление финансовой ситуации в компании.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить