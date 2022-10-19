«Ведомости»: в кабмине обсуждают расформирование «Роснано»
Согласно данным собеседников издания, соответствующее обращение направил президенту России Владимиру Путину министр финансов Антон Силуанов.
Отмечается, что активы «Роснано» будут распроданы с сохранением части портфельных компаний.
Как сообщает федеральный чиновник, «Роснано» может продолжить функционировать как центр компетенций по инновациям.
15 июня Путин на встрече с главой «Роснано» Сергеем Куликовым заявил, что одной из ключевых задач должно являться оздоровление финансовой ситуации в компании.