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Мединский заявил о большом количестве либералов среди преподавателей на журфаке МГУ

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Помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский обратил внимание на травлю студента МГУ за патриотическую позицию и отметил, что на журфаке этого университета работает большое число преподавателей с либеральными взглядами.

«Специальная военная операция предполагает специальное отношение к происходящим событиям», — приводит РИА Новости его слова на презентации книги члена научного совета РВИО Владимира Кикнадзе «Сила V правде».

Мединский заявил о необходимости разъяснять цели спецоперации тем, кто их не понимает.

«Мы находимся в самом центре нашей любимой столицы, где процент молодёжи, плохо понимающей, сильно выше среднего по стране. Через дорогу — журфак МГУ, где затравили парня», — отметил он.

Мединский подчеркнул, что на факультете журналистики работает большое число преподавателей с либеральными взглядами.

По его мнению, преподаватели гуманитарных дисциплин должны доносить правду, основанную на документальных фактах.

Ранее стало известно, что преподавателя Белогорского техникума, включившего в аудитории дискредитирующую российских военных украинскую националистическую песню, арестовали на 13 суток.

В июне председатель Государственной думы России Вячеслав Володин сказал, что преподаватели, искажающие информацию о спецоперации России по защите Донбасса, должны «взять и уйти».

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