Володин выступил за увольнение искажающих информацию о спецоперации преподавателей
- РИА Новости
Об этом Володин сказал во время парламентских слушаний на тему развития системы высшего образования в России.
Спикер Госдумы отметил, что сегодня российские солдаты защищают безопасность России и спасают соотечественников.
По его словам, российские военные должны понимать, что за ними страна и народ.
«Поэтому тот, кто начинает искажать (информацию о проведении спецоперации) и пытается использовать кафедру, ведя эту пропаганду перед студентами, должен взять и уйти», — сказал спикер Госдумы.
Ранее Володин заявил о «новой волне русофобии» на Украине и призвал привлечь украинских чиновников к ответственности за нарушение прав человека.