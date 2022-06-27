Володин выступил за увольнение искажающих информацию о спецоперации преподавателей

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Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин считает, что преподаватели, искажающие информацию о спецоперации России по защите Донбасса, должны «взять и уйти».
Володин выступил за увольнение искажающих информацию о спецоперации преподавателей
  • РИА Новости

Об этом Володин сказал во время парламентских слушаний на тему развития системы высшего образования в России.

Спикер Госдумы отметил, что сегодня российские солдаты защищают безопасность России и спасают соотечественников.

По его словам, российские военные должны понимать, что за ними страна и народ.

«Поэтому тот, кто начинает искажать (информацию о проведении спецоперации) и пытается использовать кафедру, ведя эту пропаганду перед студентами, должен взять и уйти», — сказал спикер Госдумы.

Ранее Володин заявил о «новой волне русофобии» на Украине и призвал привлечь украинских чиновников к ответственности за нарушение прав человека.

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