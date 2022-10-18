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Мантуров: по программе льготного кредитования использовано 4,1 млрд рублей в 2022 году

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По программе льготного кредитования, возобновлённой в июле 2022 года, использовано около 4,1 млрд рублей, заявил заместитель председателя правительства, министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.
Мантуров: по программе льготного кредитования использовано 4,1 млрд рублей в 2022 году
  • globallookpress.com
  • © MIT Russia

«На начало октября в рамках программы льготного автокредитования реализовано около 22 тыс. автомобилей, объём предоставленных скидок составил около 4,1 млрд рублей», — сообщил он в беседе с «Российской газетой».

По его словам, в целом бюджет программы в 2022 году составляет 9,7 млрд рублей.

Как отметил Мантуров, в рамках госпрограмм льготного лизинга и автокредитования также реализована поддержка электротранспорта.

Газета «Известия» сообщала, что в сентябре 2022 года россияне купили 209 новых электромобилей, что на 29,8% больше, чем годом ранее.

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