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Национальный чемпионат «Абилимпикс» пройдёт 28—31 октября в Москве

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Национальный чемпионат профессионального мастерства среди людей с инвалидностью «Абилимпикс» пройдёт 28—31 октября в Москве.
Национальный чемпионат «Абилимпикс» пройдёт 28—31 октября в Москве

Об этом сообщает НСН со ссылкой на пресс-службу мэра и правительства.

Как отметил мэр Сергей Собянин, столица традиционно станет хозяйкой ежегодно проводимого чемпионата. Ожидаются более тысячи участников из 84 регионов России. Они будут соревноваться в 40 профессиональных компетенциях.

«Абилимпикс» — международное некоммерческое движение. Россия присоединилась к нему в 2015 году.

Ранее «Радио 1» сообщало, что в Подмосковье цифровой сервис упростил порядок получения выплаты по уходу за инвалидами.

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