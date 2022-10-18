Национальный чемпионат «Абилимпикс» пройдёт 28—31 октября в Москве
Об этом сообщает НСН со ссылкой на пресс-службу мэра и правительства.
Как отметил мэр Сергей Собянин, столица традиционно станет хозяйкой ежегодно проводимого чемпионата. Ожидаются более тысячи участников из 84 регионов России. Они будут соревноваться в 40 профессиональных компетенциях.
«Абилимпикс» — международное некоммерческое движение. Россия присоединилась к нему в 2015 году.
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