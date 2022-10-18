Вирусолог Чумаков дал советы по вакцинации от нового вируса гриппа
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«Сейчас можно сделать прививку уже, готовая вакцина есть», — заявил он в беседе с Life.ru.
По его словам, чтобы сработал иммунитет на вакцинацию, нужно по меньшей мере три недели.
Как считает Чумаков, прежде всего необходимо вакцинироваться пожилым людям с хроническими заболеваниями.
Ранее врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Евгений Тимаков в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией в России.