Вирусолог Чумаков дал советы по вакцинации от нового вируса гриппа

Доктор биологических наук, вирусолог Пётр Чумаков дал советы по вакцинации от нового вируса гриппа.

«Сейчас можно сделать прививку уже, готовая вакцина есть», — заявил он в беседе с Life.ru.

По его словам, чтобы сработал иммунитет на вакцинацию, нужно по меньшей мере три недели.

Как считает Чумаков, прежде всего необходимо вакцинироваться пожилым людям с хроническими заболеваниями.

Ранее врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Евгений Тимаков в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией в России.