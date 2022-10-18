В Крыму зарегистрировали 44 случая COVID-19 за сутки

В Крыму зарегистрировали 44 случая COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает «Крым 24» со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

Общее число заболевших в республике достигло 208 408. Выздоровели 200 812 жителей, в том числе 135 за минувшие 24 часа.

Тем временем в Севастополе с начала кампании по вакцинации от коронавируса прививку сделали 353 615 человек. Оба компонента вакцины получил 321 621 житель, передаёт «Новый Севастополь» со ссылкой на сайт городского правительства.

Ранее Андрей Поздняков, кандидат медицинских наук врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории, рассказал о последствиях постковидного синдрома.