Алушта получит 0,8 га земли для строительства станции по сортировке ТБО
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Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Площадь передаваемого участка составляет более 8 тыс. кв. м, говорится в сообщении.
В то же время, по данным РЭО, до 500 кг золота может оказываться на свалках России ежегодно. Примерно столько драгметаллов может находиться в составе отходов электронного и электрического оборудования, передаёт телеканал «360».
Как сообщил Российский экологический оператор, всего в стране перерабатывается 5% таких отходов. Большая часть из них составляет бытовая техника — около 955 тыс. т.
Ранее стало известно, что столичное промышленное предприятие «Вторалюминпродукт» переработало более 2,5 тыс. машин и свыше 800 автобусов и грузовиков в 2022 году.