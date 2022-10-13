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Более трёх тысяч старых авто переработало одно из промышленных предприятий Москвы в 2022 году

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Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский сообщил, что на площадках промышленного предприятия «Вторалюминпродукт» возможна переработка до 5 тыс. устаревших автомобилей в месяц.
Более трёх тысяч старых авто переработало одно из промышленных предприятий Москвы в 2022 году
  • РИА Новости

«С начала 2022 года компания переработала более 2,5 тыс. машин и свыше 800 автобусов и грузовиков», — цитирует kp.ru главу ведомства.

По его словам, с этого года предприятие является партнёром городского сервиса «Вывоз ненужных вещей». Через онлайн-платформу горожане направляют заявку на бесплатную утилизацию отслуживших свой срок автомобилей.

Ранее, по сообщениям сайта «Дни.ру», в Москве рассказали о работе сервиса «Вызов мастера», запущенного в апреле 2021 года. За это время жители города направили в единый диспетчерский центр более 100 тыс. заявок.

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