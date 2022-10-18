Собственников мусорных полигонов обяжут проводить орнитологические экспертизы

РЭО сообщил, что собственники объектов обращения с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО), пищевыми и биологическими отходами, которые расположены вблизи аэропортов, должны будут в течение года провести исследования на предмет привлечения птиц.

Об этом сообщает телеканал «360».

«Изменения в законодательство, которые содержат обязательные требования, должны вступать в силу либо 1 марта, либо 1 сентября. Поэтому выбран такой срок (до 1 сентября 2023 года. — RT). В сфере обращения с ТКО такие исследования могут затронуть около 170 объектов. Впоследствии это число может увеличиться, так как будут создаваться новые объекты. Также могут появиться новые зоны, для которых понадобятся такие исследования», — уточнил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Курировать деятельность проверяющих организаций будет Минприроды России.

Ранее бывший командир воздушного судна, специалист по безопасности полётов Александр Романов рассказал, что максимальный ущерб авиакомпаниям приносят птицы, которых привлекают свалки в непосредственной близости от аэропортов.