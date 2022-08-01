Пилот Романов рассказал, что наносит максимальный ущерб авиакомпаниям
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«Максимальный ущерб приносят птицы, к сожалению, авиакомпаниям. Я считаю, что это связано с нашей экологией», — заявил Романов.
Для минимизации последствий инцидентов, связанных с птицами, необходимо, чтобы в радиусе 30 км от аэропортов не было свалок, поскольку именно они являются местом скопления этих животных, добавил пилот.
Ранее ФАН сообщало, что в Красноярском крае спасли двух пассажиров рухнувшего в реку мотопараплана.