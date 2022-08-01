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Пилот Романов рассказал, что наносит максимальный ущерб авиакомпаниям

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Бывший командир воздушного судна, специалист по безопасности полётов Александр Романов в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал, от чего авиакомпании могут нести крупный ущерб.
Пилот Романов рассказал, что наносит максимальный ущерб авиакомпаниям
  • Gettyimages.ru

«Максимальный ущерб приносят птицы, к сожалению, авиакомпаниям. Я считаю, что это связано с нашей экологией», — заявил Романов.

Для минимизации последствий инцидентов, связанных с птицами, необходимо, чтобы в радиусе 30 км от аэропортов не было свалок, поскольку именно они являются местом скопления этих животных, добавил пилот.

Ранее ФАН сообщало, что в Красноярском крае спасли двух пассажиров рухнувшего в реку мотопараплана.

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