Фитнес-блогер Карданова перечислила полезные упражнения для утренней зарядки

Фитнес-блогер Залина Карданова рассказала, какие упражнения стоит включить в утреннюю зарядку, чтобы сохранить тело в тонусе и чувствовать себя бодрым.

В разговоре с Life.ru она отметила, что занятия физкультурой после сна поднимают настроение, улучшают кровообращение и кровоснабжение головного мозга.

Привести тело в тонус помогут вращения — головой, плечами и тазом, а также круговые движения коленями.

Также включить в утреннюю гимнастику тренер посоветовала ходьбу на месте и подъём на носки, а завершить комплекс она порекомендовала прыжками на полупальцах.

Ранее директор центра реабилитации Сеченовского университета, врач травматолог-ортопед, кандидат медицинских наук Константин Терновой в беседе с URA.RU предупредил о рисках интенсивного бега для здоровья.