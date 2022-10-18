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Фитнес-блогер Карданова перечислила полезные упражнения для утренней зарядки

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Фитнес-блогер Залина Карданова рассказала, какие упражнения стоит включить в утреннюю зарядку, чтобы сохранить тело в тонусе и чувствовать себя бодрым.
Фитнес-блогер Карданова перечислила полезные упражнения для утренней зарядки
  • Gettyimages.ru
  • © bymuratdeniz

В разговоре с Life.ru она отметила, что занятия физкультурой после сна поднимают настроение, улучшают кровообращение и кровоснабжение головного мозга.

Привести тело в тонус помогут вращения — головой, плечами и тазом, а также круговые движения коленями.

Также включить в утреннюю гимнастику тренер посоветовала ходьбу на месте и подъём на носки, а завершить комплекс она порекомендовала прыжками на полупальцах.

Ранее директор центра реабилитации Сеченовского университета, врач травматолог-ортопед, кандидат медицинских наук Константин Терновой в беседе с URA.RU предупредил о рисках интенсивного бега для здоровья.

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