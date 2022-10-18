В Росгосстрахе дали рекомендации по оформлению полиса за рубежом
- Gettyimages.ru
- © Kemal Yildirim
Путешественник может оформить полис ВЗР (для лиц, выезжающих за рубеж. — RT), находясь непосредственно за границей, сообщила она в беседе с «Газетой.Ru».
«Здесь нужно соблюсти одно условие, чтобы полис «заработал» — вместе с риском «медицинская и экстренная помощь» необходимо дополнительно выбрать опцию «уже в поездке». Это очень важно. Если условие «уже в поездке» в полис не включить, то страховка не будет действовать», — отметила Купцова.
Если полис страхования у туриста есть, но срок его действия скоро заканчивается, а он решил продлить своё пребывание за границей, то о покупке нового полиса стоит позаботиться заранее, порекомендовала специалист.
Ранее председатель комитета по вопросам страхования в сфере туризма Всероссийского союза страховщиков Юлия Алчеева в беседе с телеканалом «360» прокомментировала идею создания туристической полиции.