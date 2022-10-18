В Росгосстрахе дали рекомендации по оформлению полиса за рубежом

Заместитель директора Департамента методологии и андеррайтинга ДМС компании «Росгосстрах» Ольга Купцова рассказала, что делать, если путешественник оказался в другой стране без полиса медицинского страхования.

Путешественник может оформить полис ВЗР (для лиц, выезжающих за рубеж. — RT), находясь непосредственно за границей, сообщила она в беседе с «Газетой.Ru».

«Здесь нужно соблюсти одно условие, чтобы полис «заработал» — вместе с риском «медицинская и экстренная помощь» необходимо дополнительно выбрать опцию «уже в поездке». Это очень важно. Если условие «уже в поездке» в полис не включить, то страховка не будет действовать», — отметила Купцова.

Если полис страхования у туриста есть, но срок его действия скоро заканчивается, а он решил продлить своё пребывание за границей, то о покупке нового полиса стоит позаботиться заранее, порекомендовала специалист.

Ранее председатель комитета по вопросам страхования в сфере туризма Всероссийского союза страховщиков Юлия Алчеева в беседе с телеканалом «360» прокомментировала идею создания туристической полиции.