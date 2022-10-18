Узнать больше

Специалист по недвижимости Бендриков назвал приобретение жилья по доверенности рискованным

Короткая ссылка
Независимый специалист по недвижимости Олег Бендриков рассказал, что сделки с квартирами, которые продают с большим дисконтом и по доверенности, можно отнести к рискованным.
Специалист по недвижимости Бендриков назвал приобретение жилья по доверенности рискованным
  • Gettyimages.ru
  • © guvendemir

«Продавцы, особенно те, кто хочет избавиться от своих метров побыстрее, готовы уступить, но не больше 15%. Самый большой дисконт можно получить, если сделку оформляют по доверенности, например, если владелец жилья находится за границей. Но такие сделки считаются довольно рискованными», — уточнил он в разговоре с «Парламентской газетой».

Ранее НСН сообщала, что с начала программы реновации более 66 тыс. москвичей переехали в новое жильё.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить