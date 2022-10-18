Специалист по недвижимости Бендриков назвал приобретение жилья по доверенности рискованным

Независимый специалист по недвижимости Олег Бендриков рассказал, что сделки с квартирами, которые продают с большим дисконтом и по доверенности, можно отнести к рискованным.

«Продавцы, особенно те, кто хочет избавиться от своих метров побыстрее, готовы уступить, но не больше 15%. Самый большой дисконт можно получить, если сделку оформляют по доверенности, например, если владелец жилья находится за границей. Но такие сделки считаются довольно рискованными», — уточнил он в разговоре с «Парламентской газетой».

Ранее НСН сообщала, что с начала программы реновации более 66 тыс. москвичей переехали в новое жильё.