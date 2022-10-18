Во ВНИИ труда назвали самых востребованных в настоящее время работников
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Есть направления, в которых работодатели вынуждены конкурировать между собой за сотрудников, предлагая более выгодные условия и зарплату, сказал он в эксклюзивном интервью «Российской газете».
По его словам, самые востребованные работники на текущий момент — дженералисты, люди, которые знают не только свою узкую специфику и производственную задачу, но и обладают более широким набором компетенций, могут выполнять смежные задачи.
В связи с этим эксперт подчеркнул необходимость постоянного обучения.
Ранее «Известия» сообщали, что специалисты в сфере продаж и IT стали самыми востребованными на российском рынке труда.