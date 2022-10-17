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Угрозы обрушения повреждённого при пожаре в Ейске дома нет

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Угрозы обрушения многоквартирного дома в Ейске, повреждённого при пожаре после крушения самолёта Су-34, в настоящее время нет. Об этом сообщили в Министерстве гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края.
Угрозы обрушения повреждённого при пожаре в Ейске дома нет
  • РИА Новости

«Угрозы обрушения многоквартирного дома в Ейске пока на данный момент нет, проведена эвакуация 250 человек, среди них 40 детей», — приводит РИА Новости заявление.

Ранее cозданный в Краснодарском крае оперативный штаб сообщил, что четыре человека погибли и 25 пострадали при крушении самолёта Су-34 в жилом квартале в Ейске.

Также ФАН передавало, что Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту крушения самолёта Су-34 в Ейске.

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