Угрозы обрушения повреждённого при пожаре в Ейске дома нет
- РИА Новости
«Угрозы обрушения многоквартирного дома в Ейске пока на данный момент нет, проведена эвакуация 250 человек, среди них 40 детей», — приводит РИА Новости заявление.
Ранее cозданный в Краснодарском крае оперативный штаб сообщил, что четыре человека погибли и 25 пострадали при крушении самолёта Су-34 в жилом квартале в Ейске.
Также ФАН передавало, что Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту крушения самолёта Су-34 в Ейске.