Угрозы обрушения повреждённого при пожаре в Ейске дома нет

Угрозы обрушения многоквартирного дома в Ейске, повреждённого при пожаре после крушения самолёта Су-34, в настоящее время нет. Об этом сообщили в Министерстве гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края.

«Угрозы обрушения многоквартирного дома в Ейске пока на данный момент нет, проведена эвакуация 250 человек, среди них 40 детей», — приводит РИА Новости заявление.

Ранее cозданный в Краснодарском крае оперативный штаб сообщил, что четыре человека погибли и 25 пострадали при крушении самолёта Су-34 в жилом квартале в Ейске.

Также ФАН передавало, что Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту крушения самолёта Су-34 в Ейске.