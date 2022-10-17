Узнать больше

МЧС сообщило о ликвидации открытого горения на месте ЧП в Ейске

Короткая ссылка
МЧС сообщило о ликвидации открытого горения на месте крушения военного самолёта Су-34 в жилом квартале в Ейске Краснодарского края.
МЧС сообщило о ликвидации открытого горения на месте ЧП в Ейске
  • РИА Новости

«В 21:15 ликвидация открытого горения», — приводит РИА Новости сообщение регионального ГУ МЧС.

По данным главка, в тушении пожара задействованы более 410 человек и 105 единиц техники.

Ранее cозданный в Краснодарском крае оперативный штаб сообщил, что четыре человека погибли и 25 пострадали при крушении самолёта Су-34 в жилом квартале в Ейске.

Также ФАН сообщало, что Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту крушения самолёта Су-34 в Ейске.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить