МЧС сообщило о ликвидации открытого горения на месте ЧП в Ейске
- РИА Новости
«В 21:15 ликвидация открытого горения», — приводит РИА Новости сообщение регионального ГУ МЧС.
По данным главка, в тушении пожара задействованы более 410 человек и 105 единиц техники.
Ранее cозданный в Краснодарском крае оперативный штаб сообщил, что четыре человека погибли и 25 пострадали при крушении самолёта Су-34 в жилом квартале в Ейске.
Также ФАН сообщало, что Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту крушения самолёта Су-34 в Ейске.