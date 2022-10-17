МЧС сообщило о ликвидации открытого горения на месте ЧП в Ейске

МЧС сообщило о ликвидации открытого горения на месте крушения военного самолёта Су-34 в жилом квартале в Ейске Краснодарского края.

«В 21:15 ликвидация открытого горения», — приводит РИА Новости сообщение регионального ГУ МЧС.

По данным главка, в тушении пожара задействованы более 410 человек и 105 единиц техники.

Ранее cозданный в Краснодарском крае оперативный штаб сообщил, что четыре человека погибли и 25 пострадали при крушении самолёта Су-34 в жилом квартале в Ейске.

Также ФАН сообщало, что Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту крушения самолёта Су-34 в Ейске.