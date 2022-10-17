Опубликовано видео с россиянами, возвращёнными в Россию после обмена пленными с Киевом

Опубликовано видео прибытия в Россию граждан, освобождённых в рамках переговорного процесса об обмене с Киевом.

«Значительная часть — это как раз гражданские моряки в Измаиле. Сейчас они отдыхают, дальше едем в Крым», — сообщил военкор RT Мурад Газдиев.

Ранее RT публиковал первые фотографии с российскими гражданами, которых вернули в Россию в результате переговоров с Киевом.

Минобороны России 17 октября сообщило, что с территории Украины в результате переговорного процесса возвращены 110 российских граждан, в том числе 72 российских моряка.