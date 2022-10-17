Опубликованы первые фото россиян, возвращённых в Россию в результате переговоров с Киевом
Опубликованы первые фотографии российских граждан, которых вернули в Россию в результате переговоров с Киевом.
- РИА Новости
- © Алексей Куденко
Фотографии военного корреспондента RT Мурада Газдиева.
Минобороны России 17 октября сообщило, что с территории Украины в результате переговорного процесса возвращены 110 российских граждан, в том числе 72 российских моряка.
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