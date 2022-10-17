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Опубликованы первые фото россиян, возвращённых в Россию в результате переговоров с Киевом

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Опубликованы первые фотографии российских граждан, которых вернули в Россию в результате переговоров с Киевом.
Опубликованы первые фото россиян, возвращённых в Россию в результате переговоров с Киевом
  • РИА Новости
  • © Алексей Куденко

Фотографии военного корреспондента RT Мурада Газдиева.

Минобороны России 17 октября сообщило, что с территории Украины в результате переговорного процесса возвращены 110 российских граждан, в том числе 72 российских моряка.

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