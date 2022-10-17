Суд в Москве арестовал трёх человек за выдачу в «Синергии» фиктивных справок для отсрочки

Хорошёвский районный суд Москвы арестовал трёх человек, которые выдавали в НОЧУ «Синергия» поддельные справки о зачислении в вуз для получения отсрочки в рамках частичной мобилизации.

РИА Новости

«По подозрению в преступлении были задержаны три человека. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве», — приводит РИА Новости слова источника в правоохранительных органах. Информацию об аресте подтвердили данные официального портала судов общей юрисдикции Москвы. Ранее стало известно, что прокуратура Москвы вместе с МВД проводит проверку в связи с выявлением более 800 фактов фиктивного приёма в НОЧУ «Синергия» с целью уклонения от частичной мобилизации. Отмечается, что стоимость такой справки составляла 180 тыс. рублей.