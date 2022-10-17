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Суд в Москве арестовал трёх человек за выдачу в «Синергии» фиктивных справок для отсрочки

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Хорошёвский районный суд Москвы арестовал трёх человек, которые выдавали в НОЧУ «Синергия» поддельные справки о зачислении в вуз для получения отсрочки в рамках частичной мобилизации.
Суд в Москве арестовал трёх человек за выдачу в «Синергии» фиктивных справок для отсрочки
  • РИА Новости

«По подозрению в преступлении были задержаны три человека. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве», — приводит РИА Новости слова источника в правоохранительных органах.

Информацию об аресте подтвердили данные официального портала судов общей юрисдикции Москвы.

Ранее стало известно, что прокуратура Москвы вместе с МВД проводит проверку в связи с выявлением более 800 фактов фиктивного приёма в НОЧУ «Синергия» с целью уклонения от частичной мобилизации.

Отмечается, что стоимость такой справки составляла 180 тыс. рублей.

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