Суд в Москве арестовал трёх человек за выдачу в «Синергии» фиктивных справок для отсрочки
- РИА Новости
«По подозрению в преступлении были задержаны три человека. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве», — приводит РИА Новости слова источника в правоохранительных органах.
Информацию об аресте подтвердили данные официального портала судов общей юрисдикции Москвы.
Ранее стало известно, что прокуратура Москвы вместе с МВД проводит проверку в связи с выявлением более 800 фактов фиктивного приёма в НОЧУ «Синергия» с целью уклонения от частичной мобилизации.
Отмечается, что стоимость такой справки составляла 180 тыс. рублей.