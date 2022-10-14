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В Москве возбудили дело в связи с выдачей в «Синергии» фиктивных справок для отсрочки

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Прокуратура Москвы вместе с МВД проводит проверку в связи с выявлением более 800 фактов фиктивного приёма в НОЧУ «Синергия» с целью уклонения от частичной мобилизации, сообщили Агентству городских новостей «Москва» источники в полиции и надзорном ведомстве.
В Москве возбудили дело в связи с выдачей в «Синергии» фиктивных справок для отсрочки
  • РИА Новости
  • © Евгений Одиноков

«Установлено, что за выдачу одной такой справки в университете брали 180 тыс. рублей», — сказали агентству.

По данному факту возбуждено уголовное дело в отношении неустановленных лиц из числа сотрудников института, говорится в сообщении.

Вместе с этим в пресс-службе образовательного учреждения подтвердили РИА Новости, что в университете выявили «недобросовестных сотрудников, которые, предположительно, за денежное вознаграждение предоставляли справки для получения отсрочки от частичной мобилизации».

Там также подтвердили, что нарушители были выявлены при сотрудничестве с правоохранительными органами, возбуждены уголовные дела.

1 октября министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что студентов коммерческих вузов, имеющих государственную аккредитацию, не будут призывать в ходе проведения частичной мобилизации.

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