В Москве возбудили дело в связи с выдачей в «Синергии» фиктивных справок для отсрочки

Прокуратура Москвы вместе с МВД проводит проверку в связи с выявлением более 800 фактов фиктивного приёма в НОЧУ «Синергия» с целью уклонения от частичной мобилизации, сообщили Агентству городских новостей «Москва» источники в полиции и надзорном ведомстве.

«Установлено, что за выдачу одной такой справки в университете брали 180 тыс. рублей», — сказали агентству.

По данному факту возбуждено уголовное дело в отношении неустановленных лиц из числа сотрудников института, говорится в сообщении.

Вместе с этим в пресс-службе образовательного учреждения подтвердили РИА Новости, что в университете выявили «недобросовестных сотрудников, которые, предположительно, за денежное вознаграждение предоставляли справки для получения отсрочки от частичной мобилизации».

Там также подтвердили, что нарушители были выявлены при сотрудничестве с правоохранительными органами, возбуждены уголовные дела.

1 октября министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что студентов коммерческих вузов, имеющих государственную аккредитацию, не будут призывать в ходе проведения частичной мобилизации.