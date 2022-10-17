В Иркутской области выявили 248 случаев коронавируса за сутки

В Иркутской области выявили 248 случаев коронавируса за последние сутки.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу регионального управления Роспотребнадзора.

Общее число заболевших в регионе достигло 348 007. Вылечились 337 513 жителей.

Тем временем начальник отдела анализа эпидемиологической обстановки Министерства здравоохранения по Ставропольскому краю Любовь Дмитриенко рассказала, что на прошедшей неделе в регионе сохранилась тенденция к снижению заболеваемости COVID-19, передаёт newstracker.ru.

«Снижение заболеваемости фиксируется во всех возрастных группах. Сейчас наибольшее число заражений приходится на детей первого года жизни и людей старше 65 лет. Они всё ещё остаются в зоне риска», — уточнила Дмитриенко.

Ранее Андрей Поздняков, врач-инфекционист, кандидат медицинских наук, главный врач клинико-диагностической лаборатории, рассказал о последствиях постковидного синдрома.