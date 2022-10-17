В Тверской области зафиксировали 46 случаев COVID-19 за сутки
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Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на оперативный штаб.
С начала пандемии в регионе заболели 178 046 человек, вылечились 173 827.
Тем временем в Тульской области продолжается прививочная кампания против гриппа. Вакцинацию прошли 331 211 жителей, передаёт Тульская служба новостей со ссылкой на пресс-службу регионального управления Роспотребнадзора. Это 49% от запланированного показателя.
Ранее Андрей Поздняков, врач-инфекционист, кандидат медицинских наук, главный врач клинико-диагностической лаборатории, рассказал о последствиях постковидного синдрома.