В Татарстане зарегистрировали 228 случаев COVID-19 за сутки
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Об этом сообщает «Реальное время».
С начала пандемии в регионе заболел 185 231 житель. Выздоровели 179 722 человека, в том числе 418 за минувшие 24 часа.
Также стало известно, что в Пермском крае выявили 189 случаев коронавируса за сутки, передаёт kp.ru. Заболевшие обнаружены в 20 территориях региона.
С начала пандемии заболели 440 467 жителей края.
Ранее Андрей Поздняков, врач-инфекционист, кандидат медицинских наук, главный врач клинико-диагностической лаборатории, рассказал о последствиях постковидного синдрома.