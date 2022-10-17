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В Татарстане зарегистрировали 228 случаев COVID-19 за сутки

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В Татарстане зарегистрировали 228 случаев COVID-19 за последние сутки.
В Татарстане зарегистрировали 228 случаев COVID-19 за сутки
  • Gettyimages.ru
  • © Kosamtu

Об этом сообщает «Реальное время».

С начала пандемии в регионе заболел 185 231 житель. Выздоровели 179 722 человека, в том числе 418 за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Пермском крае выявили 189 случаев коронавируса за сутки, передаёт kp.ru. Заболевшие обнаружены в 20 территориях региона.

С начала пандемии заболели 440 467 жителей края.

Ранее Андрей Поздняков, врач-инфекционист, кандидат медицинских наук, главный врач клинико-диагностической лаборатории, рассказал о последствиях постковидного синдрома.

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