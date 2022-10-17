В Удмуртии выявили 410 случаев COVID-19 за сутки

В Удмуртии выявили 410 случаев COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу республиканского Минздрава.

Амбулаторно лечатся 4497 пациентов, в ковид-центрах находится 191 пациент в состоянии средней степени тяжести, 29 — в тяжёлом.

Выздоровели за минувшие 24 часа 1534 жителя.

Вакцинацию прошли 705 136 человек, из них оба компонента вакцины получил 564 461. Ревакцинировались 247 746 жителей, передаёт udm-info.ru.

Ранее Андрей Поздняков, врач-инфекционист, кандидат медицинских наук, главный врач клинико-диагностической лаборатории, рассказал о последствиях постковидного синдрома.