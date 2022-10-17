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Эксперты дали советы руководителям по разрешению конфликтов в рабочем коллективе

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В пресс-службе платформы «Авито Работа» рассказали о роли руководителя в формировании здоровой атмосферы в коллективе.
Эксперты дали советы руководителям по разрешению конфликтов в рабочем коллективе
  • Gettyimages.ru
  • © skynesher

Об этом пишет РИАМО.

По мнению специалистов сервиса, конфликты, которые связаны с выполнением рабочих обязанностей, можно решать методами, которые оздоравливают атмосферу в коллективе: формулируя конкретные цели, мотивируя сотрудников работать, в том числе поощряя их материально, поддерживая их инициативность и идеи.

Что касается личностных разногласий, то их нужно прорабатывать отдельно с каждой из сторон.

Повысить уровень оптимизма и укрепить дух сотрудников компании можно с помощью телефонных консультаций, очных и онлайн-встреч с психологом, вебинаров о преодолении тревожности, а также чат-ботов, которые выявляют эмоциональное состояние и дают советы по борьбе со стрессом.

Ранее психолог Ксения Аверс в разговоре с ФАН рассказала, как вернуться к работе после длительного перерыва.

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