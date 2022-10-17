Минцифры России предложило поддержку военным корреспондентам в зоне спецоперации
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В Минцифры заявили, что выступают категорически против любых попыток повлиять на деятельность военкоров.
«Если нужна помощь — Минцифры и подведомственные организации готовы оказать необходимую юридическую и информационную поддержку», — говорится в заявлении министерства в Telegram-канале.
В ведомстве отметили, что на портале «Госуслуги» зарегистрированы почти 100 млн пользователей, среди которых «точно есть те, кто присоединится к инициативам» военкоров.
Военным корреспондентам предложили обращаться, если нужно организовать сбор средств пострадавшим или если требуется привлечь волонтёров.
«Рассказывайте, если необходимо помочь военным. Заявляйте о попытках давления и препятствиях журналистской деятельности», — отметили в министерстве.
Ранее Минцифры попросило руководителей IT-компаний обеспечить мобилизованных сотрудников ежемесячными выплатами в размере не менее 80% зарплаты.