Минцифры России предложило поддержку военным корреспондентам в зоне спецоперации

Минцифры России предложило свою поддержку российским военным корреспондентам в зоне спецоперации.

В Минцифры заявили, что выступают категорически против любых попыток повлиять на деятельность военкоров.

«Если нужна помощь — Минцифры и подведомственные организации готовы оказать необходимую юридическую и информационную поддержку», — говорится в заявлении министерства в Telegram-канале.

В ведомстве отметили, что на портале «Госуслуги» зарегистрированы почти 100 млн пользователей, среди которых «точно есть те, кто присоединится к инициативам» военкоров.

Военным корреспондентам предложили обращаться, если нужно организовать сбор средств пострадавшим или если требуется привлечь волонтёров.

«Рассказывайте, если необходимо помочь военным. Заявляйте о попытках давления и препятствиях журналистской деятельности», — отметили в министерстве.

Ранее Минцифры попросило руководителей IT-компаний обеспечить мобилизованных сотрудников ежемесячными выплатами в размере не менее 80% зарплаты.