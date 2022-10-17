В «Авито Работа» назвали способы повысить мотивацию сотрудников

В пресс-службе платформы «Авито Работа» рассказали, что на благополучие и процветание бизнеса непосредственное влияние оказывают слаженность коллектива и мотивация сотрудников.

Об этом пишет РИАМО.

Материальное поощрение является самым действенным способом мотивировать сотрудников, сообщают специалисты сервиса.

В то же время большую ценность имеет возможность карьерного роста с расширением обязанностей и увеличением заработка. Горизонтальное развитие карьеры, улучшение компетенций, получение наград и признания от профессионального сообщества, а также освоение новых знаний и умений тоже могут повысить интерес сотрудников к работе.

Эксперты также указали на необходимость обеспечить внутренний комфорт каждого сотрудника.

Этому способствуют открытые отношения с руководством, встречи с топ-менеджерами в любом формате, право предложить свои идеи или варианты решения задач, а также возможность обратиться за советом к наставнику или начальнику.

Ранее психолог Ксения Аверс в разговоре с ФАН рассказала, как вернуться к работе после длительного перерыва.