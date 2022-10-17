В «Авито Работа» назвали способы повысить мотивацию сотрудников
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Об этом пишет РИАМО.
Материальное поощрение является самым действенным способом мотивировать сотрудников, сообщают специалисты сервиса.
В то же время большую ценность имеет возможность карьерного роста с расширением обязанностей и увеличением заработка. Горизонтальное развитие карьеры, улучшение компетенций, получение наград и признания от профессионального сообщества, а также освоение новых знаний и умений тоже могут повысить интерес сотрудников к работе.
Эксперты также указали на необходимость обеспечить внутренний комфорт каждого сотрудника.
Этому способствуют открытые отношения с руководством, встречи с топ-менеджерами в любом формате, право предложить свои идеи или варианты решения задач, а также возможность обратиться за советом к наставнику или начальнику.
Ранее психолог Ксения Аверс в разговоре с ФАН рассказала, как вернуться к работе после длительного перерыва.