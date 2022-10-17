В Госдуме уточнят правила перерасчёта налоговой ставки при изменении статуса недвижимости

В Госдуме внесли на рассмотрение законопроект, в котором уточняется, с какого момента владельцы бывших квартир, переоформленных в нежилые помещения, должны начать уплату налога на имущество по повышенным ставкам.

Об этом пишет «Парламентская газета».

По Жилищному кодексу квартиру на первом этаже многоквартирного дома можно использовать, например, под магазин или салон красоты, если соблюсти ряд условий и перевести жилое помещение в нежилое. В этом случае имущественный налог начинают рассчитывать по другой ставке.

Один из авторов законопроекта, председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов («Единая Россия») пояснил, что в настоящий момент в законе не установлено, когда должны пересмотреть налоговую базу — когда будет принято решение об изменении статуса помещения или когда данные поступят в Единый государственный реестр недвижимости.

Кроме того, сообщать об изменениях должны сами собственники помещений, однако некоторые не уведомляют налоговую службу вовремя.

В проекте закона предлагается, чтобы органы, занимающиеся переводом помещений — как правило, местные администрации, — сами предоставляли эти данные в Росреестр.

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