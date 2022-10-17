В Госдуме уточнят правила перерасчёта налоговой ставки при изменении статуса недвижимости
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Об этом пишет «Парламентская газета».
По Жилищному кодексу квартиру на первом этаже многоквартирного дома можно использовать, например, под магазин или салон красоты, если соблюсти ряд условий и перевести жилое помещение в нежилое. В этом случае имущественный налог начинают рассчитывать по другой ставке.
Один из авторов законопроекта, председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов («Единая Россия») пояснил, что в настоящий момент в законе не установлено, когда должны пересмотреть налоговую базу — когда будет принято решение об изменении статуса помещения или когда данные поступят в Единый государственный реестр недвижимости.
Кроме того, сообщать об изменениях должны сами собственники помещений, однако некоторые не уведомляют налоговую службу вовремя.
В проекте закона предлагается, чтобы органы, занимающиеся переводом помещений — как правило, местные администрации, — сами предоставляли эти данные в Росреестр.
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