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В Госдуме уточнят правила перерасчёта налоговой ставки при изменении статуса недвижимости

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В Госдуме внесли на рассмотрение законопроект, в котором уточняется, с какого момента владельцы бывших квартир, переоформленных в нежилые помещения, должны начать уплату налога на имущество по повышенным ставкам.
В Госдуме уточнят правила перерасчёта налоговой ставки при изменении статуса недвижимости
  • Gettyimages.ru
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Об этом пишет «Парламентская газета».

По Жилищному кодексу квартиру на первом этаже многоквартирного дома можно использовать, например, под магазин или салон красоты, если соблюсти ряд условий и перевести жилое помещение в нежилое. В этом случае имущественный налог начинают рассчитывать по другой ставке.

Один из авторов законопроекта, председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов («Единая Россия») пояснил, что в настоящий момент в законе не установлено, когда должны пересмотреть налоговую базу — когда будет принято решение об изменении статуса помещения или когда данные поступят в Единый государственный реестр недвижимости.

Кроме того, сообщать об изменениях должны сами собственники помещений, однако некоторые не уведомляют налоговую службу вовремя.

В проекте закона предлагается, чтобы органы, занимающиеся переводом помещений — как правило, местные администрации, — сами предоставляли эти данные в Росреестр.

Ранее НСН сообщала, что с начала программы реновации более 66 тыс. москвичей переехали в новое жильё.

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