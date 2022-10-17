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Грантовую поддержку властей Москвы получат 227 НКО

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Председатель Комитета общественных связей и молодёжной политики Москвы Екатерина Драгунова заявила, что грантовую поддержку столичных властей получат 227 некоммерческих организаций.
Грантовую поддержку властей Москвы получат 227 НКО
  • Gettyimages.ru
  • © Mordolff

Об этом сообщает ИА REGNUM.

«В этом году мы в полтора раза увеличили ежегодный объём грантов — с 400 до 600 млн рублей. Это значит, что в городе появится ещё больше социально важных инициатив», — сказала Драгунова.

Один из победителей планирует провести конкурс среди молодых музыкантов.

Также получатели грантов намерены организовать литературные вечера для школьников и студентов, молодёжный фестиваль и другие мероприятия, передают «Дни.ру» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

Ранее сообщалось, что на портале «Душевная Москва» доступен список коворкингов для социально ориентированных НКО.

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