Грантовую поддержку властей Москвы получат 227 НКО
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Об этом сообщает ИА REGNUM.
«В этом году мы в полтора раза увеличили ежегодный объём грантов — с 400 до 600 млн рублей. Это значит, что в городе появится ещё больше социально важных инициатив», — сказала Драгунова.
Один из победителей планирует провести конкурс среди молодых музыкантов.
Также получатели грантов намерены организовать литературные вечера для школьников и студентов, молодёжный фестиваль и другие мероприятия, передают «Дни.ру» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.
Ранее сообщалось, что на портале «Душевная Москва» доступен список коворкингов для социально ориентированных НКО.