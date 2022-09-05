На портале «Душевная Москва» доступен список коворкингов для социально ориентированных НКО

В столице обновили портал «Душевная Москва». По словам заместителя мэра Натальи Сергуниной, теперь на сайте представлены сервисы городских коворкинг-центров НКО.

Об этом сообщает kp.ru.

«В городе работает 11 коворкинг-центров для социально ориентированных НКО. Некоммерческие организации безвозмездно пользуются этими площадками для проведения совещаний, презентаций, деловых встреч и форумов. Там же их сотрудники могут пройти обучение и проконсультироваться с экспертами. Теперь, чтобы получить такую поддержку, достаточно оставить заявку на обновлённом портале «Душевная Москва», — сказала Сергунина.

Помимо этого, портал каждый день публикует анонсы разных событий, новости, репортажи о добрых делах и интервью со специалистами. Для НКО публикуется информация о городских субсидиях и грантах, а также график профильных образовательных программ и курсов.

Ранее сайт «Дни.ру» сообщал, что столица в рамках программы «Московский акселератор» поможет стартапам привлечь инвестиции и найти партнёров среди известных корпораций.