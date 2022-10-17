В Петербурге завершился сезон фонтанов

В Санкт-Петербурге объявили о завершении сезона фонтанов.

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу Водоканала.

«Консервация фонтана — это комплекс мер, благодаря которым сооружение может перезимовать... без вреда для оборудования. Из гидротехнической системы полностью сливают воду, очищают фонтан от мусора и демонтируют насадки и светильники», — отметили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что уличное освещение и архитектурную подсветку в Москве перевели на зимний режим работы.