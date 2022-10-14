Узнать больше

Уличное освещение в Москве перевели на зимний режим работы

Короткая ссылка
Уличное освещение и архитектурную подсветку в Москве перевели на зимний режим работы.
Уличное освещение в Москве перевели на зимний режим работы
  • Gettyimages.ru
  • © Jon Hicks

Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на заместителя мэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова.

«Световой день продолжает сокращаться, в связи с этим внесены коррективы в график работы городского наружного освещения. Система переведена на зимний режим, теперь уличные фонари и архитектурно-художественную подсветку зданий включают раньше, а выключают позже», — уточнил Бирюков.

Тем временем в Санкт-Петербурге с приближением зимних холодов начали проводить консервацию фонтанов. К концу октября работы будут завершены, передаёт neva.today со ссылкой на пресс-службу Смольного.

В частности, специалисты законсервировали фонтанные комплексы на Московской площади и на площади Ленина, приостановили работу светомузыкальные фонтаны в Петергофе, в сквере у Гостиного двора в Кронштадте и «Крестики-нолики» в Сестрорецке.

Ранее в Самарской области рассказали о планах по благоустройству общественных территорий в 2023 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить