Уличное освещение в Москве перевели на зимний режим работы

Уличное освещение и архитектурную подсветку в Москве перевели на зимний режим работы.

Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на заместителя мэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова.

«Световой день продолжает сокращаться, в связи с этим внесены коррективы в график работы городского наружного освещения. Система переведена на зимний режим, теперь уличные фонари и архитектурно-художественную подсветку зданий включают раньше, а выключают позже», — уточнил Бирюков.

Тем временем в Санкт-Петербурге с приближением зимних холодов начали проводить консервацию фонтанов. К концу октября работы будут завершены, передаёт neva.today со ссылкой на пресс-службу Смольного.

В частности, специалисты законсервировали фонтанные комплексы на Московской площади и на площади Ленина, приостановили работу светомузыкальные фонтаны в Петергофе, в сквере у Гостиного двора в Кронштадте и «Крестики-нолики» в Сестрорецке.

Ранее в Самарской области рассказали о планах по благоустройству общественных территорий в 2023 году.