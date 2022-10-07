В Самарской области рассказали о планах по благоустройству общественных территорий в 2023 году
- РИА Новости
Об этом пишет sovainfo.ru.
«Что касается качества работ, мы следим за подрядчиками. У нас сформированы комиссии. Мы совместно с муниципалитетами, с депутатами того или иного муниципального района или городского округа, совместно с ОНФ делаем выездные проверки по качеству», — рассказал Мордвинов.
Наряду с этим стало известно, что проект «Безопасные качественные дороги» выполнен на 90% в Хабаровском крае. Об этом пишет transsibinfo.com.
Ранее сообщалось, что в Крыму в 2022 году отремонтировали 275 км дорог, соединяющих населённые пункты.