В Крыму отремонтировали 275 км дорог между населёнными пунктами

В Крыму в 2022 году отремонтировали 275 км дорог, соединяющих населённые пункты.

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу Службы автомобильных дорог республики.

«Большое внимание в Республике Крым уделяется ремонту автомобильных дорог, связывающих населённые пункты, в том числе на сельской территории. Общая протяжённость дорог, отремонтированных в 2022 году, являющихся подъездами к населённым пунктам, составляет 274,89 км», — отмечается в сообщении.

За 2019—2021 годы в регионе отремонтировали 128 дорог и участков трасс, соединяющих населённые пункты. Их общая протяжённость составила 1049 км.

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