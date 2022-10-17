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СК проверит информацию о вербовке украинскими спецслужбами подростков для терактов

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Следственный комитет России проверит информацию о вербовке подростков спецслужбами Украины для совершения терактов.
СК проверит информацию о вербовке украинскими спецслужбами подростков для терактов
  • РИА Новости

Об это говорится в Telegram.

«Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК России проверить информацию о том, что украинские спецслужбы начали вербовать подростков для совершения терактов. По итогам проверки поручено принять процессуальное решение», — отмечается в заявлении.

Как указывает СК, в эфире одного из федеральных каналов показали, что украинские националисты в рамках якобы патриотического воспитания ещё с 2014 года начали открывать лагеря, где детей с раннего возраста учат воевать и убивать русских.

Ранее Басманный суд Москвы отправил под стражу трёх фигурантов дела о теракте на Крымском мосту.

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