В результате теракта на белгородском полигоне погибли добровольцы из Нижегородской области

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что в результате теракта на белгородском полигоне погибли нижегородские добровольцы.

Как сообщает РИА Новости, об этом он написал в Telegram.

«Среди погибших на полигоне в Белгородской области есть жители Нижегородской области. На службу они ушли добровольно, заключив контракты... Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших», — указал губернатор.

По его словам, местные власти окажут семьям погибших и пострадавших всю необходимую помощь.

Ранее в Минобороны России заявили, что в результате теракта на полигоне в Белгородской области погибли 11 человек, ещё 15 пострадали.

Позднее СК возбудил по данному факту уголовное дело.