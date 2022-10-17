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В РСТ назвали популярные направления для путешествий в ноябре в России

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Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин рассказал, куда лучше всего поехать на ноябрьские праздники.
В РСТ назвали популярные направления для путешествий в ноябре в России
  • Gettyimages.ru
  • © Atit Phetmuangtong / EyeEm

Поехать путешествовать на ноябрьские праздники можно по уже известным востребованным направлениям — это черноморское побережье, Золотое кольцо, города северо-запада России, отметил он в разговоре с «Известиями».

Комментируя ситуацию с турами за границу, специалист напомнил о тенденции снижения цен.

Ранее, как сообщает ФАН, депутат Госдумы Тамара Фролова высказалась о программе туристического кешбэка.

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