В РСТ назвали популярные направления для путешествий в ноябре в России
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Поехать путешествовать на ноябрьские праздники можно по уже известным востребованным направлениям — это черноморское побережье, Золотое кольцо, города северо-запада России, отметил он в разговоре с «Известиями».
Комментируя ситуацию с турами за границу, специалист напомнил о тенденции снижения цен.
Ранее, как сообщает ФАН, депутат Госдумы Тамара Фролова высказалась о программе туристического кешбэка.