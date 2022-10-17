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Путин поручил выделять около 4 млрд рублей в год на патриотический цифровой контент для детей

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Российский президент Владимир Путин поручил правительству обеспечить регулярное производство цифрового контента и мультимедийных продуктов в целях патриотического воспитания детей и молодёжи.
Путин поручил выделять около 4 млрд рублей в год на патриотический цифровой контент для детей
  • globallookpress.com
  • © Kremlin Pool

Об этом говорится в перечне поручений по итогам заседания Совета по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей.

«Правительству Российской Федерации... обеспечить на регулярной основе организацию производства... востребованного цифрового контента и мультимедийных продуктов, направленных на патриотическое и духовно-нравственное воспитание детей и молодёжи, предусмотрев выделение на указанные цели из федерального бюджета... 3900 млн рублей ежегодно начиная с 2023 года», — сказано в перечне.

Отмечается, что организация контента будет проходить при участии «Института развития интернета».

30 сентября Путин назвал неприемлемым для России навязывание Западом нетрадиционных ценностей, в том числе «третьего пола».

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