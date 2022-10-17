Путин поручил выделять около 4 млрд рублей в год на патриотический цифровой контент для детей
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Об этом говорится в перечне поручений по итогам заседания Совета по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей.
«Правительству Российской Федерации... обеспечить на регулярной основе организацию производства... востребованного цифрового контента и мультимедийных продуктов, направленных на патриотическое и духовно-нравственное воспитание детей и молодёжи, предусмотрев выделение на указанные цели из федерального бюджета... 3900 млн рублей ежегодно начиная с 2023 года», — сказано в перечне.
Отмечается, что организация контента будет проходить при участии «Института развития интернета».
30 сентября Путин назвал неприемлемым для России навязывание Западом нетрадиционных ценностей, в том числе «третьего пола».