В Подмосковье полицейские эвакуировали 50 человек из загоревшегося дома

В городе Фрязино в Подмосковье полицейские эвакуировали 50 человек из загоревшейся многоэтажки.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области, из окна одной из квартир вырывалось пламя, в то время как с балкона верхнего этажа были слышны крики о помощи.

Не дожидаясь приезда пожарных, полицейские эвакуировали жителей.

После ликвидации пожара в квартире, где произошло возгорание, был обнаружен мужчина без признаков жизни.

14 октября в пресс-службе МЧС России заявили, что в Екатеринбурге произошёл пожар на складе с пластиком.