В Подмосковье полицейские эвакуировали 50 человек из загоревшегося дома
- РИА Новости
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области, из окна одной из квартир вырывалось пламя, в то время как с балкона верхнего этажа были слышны крики о помощи.
Не дожидаясь приезда пожарных, полицейские эвакуировали жителей.
После ликвидации пожара в квартире, где произошло возгорание, был обнаружен мужчина без признаков жизни.
14 октября в пресс-службе МЧС России заявили, что в Екатеринбурге произошёл пожар на складе с пластиком.