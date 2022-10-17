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В Подмосковье полицейские эвакуировали 50 человек из загоревшегося дома

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В городе Фрязино в Подмосковье полицейские эвакуировали 50 человек из загоревшейся многоэтажки.
В Подмосковье полицейские эвакуировали 50 человек из загоревшегося дома
  • РИА Новости

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области, из окна одной из квартир вырывалось пламя, в то время как с балкона верхнего этажа были слышны крики о помощи.

Не дожидаясь приезда пожарных, полицейские эвакуировали жителей.

После ликвидации пожара в квартире, где произошло возгорание, был обнаружен мужчина без признаков жизни.

14 октября в пресс-службе МЧС России заявили, что в Екатеринбурге произошёл пожар на складе с пластиком.

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