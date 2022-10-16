Песков подтвердил, что Путин проведёт еженедельное оперативное совещание с членами Совбеза
Президент России Владимир Путин проведёт еженедельное оперативное совещание с членами Совета безопасности. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
- AP
«Речь идёт о еженедельном оперативном совещании», — приводит РИА Новости его слова.
Ранее информацию о планах провести совещание сообщили в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».
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