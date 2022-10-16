Песков подтвердил, что Путин проведёт еженедельное оперативное совещание с членами Совбеза

Президент России Владимир Путин проведёт еженедельное оперативное совещание с членами Совета безопасности. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

AP